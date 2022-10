Zandhoven neemt energiebesparende maatregelen: temperatuur 3 graden lager in gebouwen, minder kerstverlichting en energievretende zaaltjes dicht

ZandhovenHét onderwerp van dit najaar? Energie. Ook in Zandhoven worden er maatregelen getroffen om energie te besparen. Zo wordt de verwarming in publieke gebouwen lager gezet, en zal er minder kerstverlichting zijn in de gemeente. “Het zou verkeerd zijn om onze kerk constant te verlichten terwijl mensen problemen hebben met hun energiefactuur”, aldus burgemeester Luc Van Hove (CD&V).

In de publieke gebouwen van de gemeente, zoals het gemeentehuis, staat de verwarming deze winter op 19 graden. Dat is 2 à 3 graden lager dan normaal. “Zeker in de scholen stond de verwarming een pak hoger vorige jaren”, vertelt burgemeester Luc Van Hove (CD&V).

Ook op de openbare verlichting wordt bespaard, zoals straatverlichting en verlichting van openbare gebouwen en monumenten. “Dat zal niet de grootste besparing zijn, maar we hebben wel een voorbeeldfunctie voor onze inwoners. Het zou verkeerd zijn om onze kerk constant te verlichten terwijl mensen problemen hebben met hun energiefactuur. Wat betreft de straatverlichting doen wij al vijf jaar lang het licht uit tussen 23 uur en 5 uur. Alleen op kruispunten en in gevaarlijke bochten brandt er nog licht ‘s nachts. We gaan die niet doven zodat Zandhoven pikdonker wordt, maar we denken er wel over om verlichting pas om 6 uur aan te doen in plaats van om 5 uur.”

Volledig scherm Burgemeester van Zandhoven Luc Van Hove. © Tessa Kraan

Triestige jaren

De gezelligheid van kerstverlichting zullen Zandhovenaars dit jaar niet moeten missen, al zal er niet evenveel verlichting zijn als vorige jaren. “We gaan niet alles hangen, maar géén kerstverlichting meer, dat zou ook jammer zijn. Onze kerstverlichting bestaat uit ledlampen, dus dat is sowieso al lager in energieverbruik. Het zijn al zulke triestige jaren geweest, dan zou het spijtig zijn mochten we Kerstmis in het donker moeten vieren”, aldus de burgemeester.

De gemeente voorziet ook een aantal premies voor het duurzaam renoveren van woningen, maar dat is niets nieuws. De subsidies zijn wel uitgebreid tegenover vroeger. Ondertussen lopen er bij het OCMW 25% meer aanvragen binnen van burgers die op zoek zijn naar financiële hulp. “Dat gaat steeds vaker over tweeverdieners”, aldus Mieke Maes, schepen voor Sociale Zaken en Armoedebestrijding (CD&V). “En ik vermoed dat de grootste klappen nog moeten komen, nu iedereen stilaan overschakelt op een variabel contract. Bij het OCMW proberen we een afbetalingsplan op te stellen samen met de energieleverancier, anders komt het OCMW zelf een stuk tussen. Maar dat is geen duurzame oplossing, want de nieuwe facturen stapelen zich op.”

Twee fonteinen

Ten slotte zal de gemeente vanaf deze winter bepaalde slecht geïsoleerde zalen sluiten op weekdagen. “De vergaderingen in het zaaltje Sint-Christoffel bijvoorbeeld vinden deze winter op weekdagen plaats in het gemeentehuis. Ook voor andere zalen bekijken we wat de kostprijs in energie is in verhouding met de bezetting van de zaal.”

De gemeente legde ook de twee fonteinen stil, wat neerkomt op een besparing van 500 euro per fontein per jaar. Ook werd er per vereniging een verantwoordelijke aangeduid die erop let dat het licht en de verwarming uitstaan. “We willen laten zien aan onze inwoners dat het ons menens is. Het is belangrijk dat iedereen een beetje meehelpt”, besluit burgemeester Van Hove.

