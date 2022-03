Zandhoven maakt plaats vrij voor Oekraïense vluchtelingen en start buddysysteem

ZandhovenOekraïense vluchtelingen die in Zandhoven terechtkomen, kunnen vanaf volgende week tijdelijk onderdak vinden op enkele gemeentelijke locaties, zoals de pastorie en woonzorgcentrum O.L.V. Van Troost. In totaal kan de gemeente 190 vluchtelingen opvangen. Zandhoven startte ook met een buddysysteem om Oekraïners te helpen.

Momenteel verblijven er 52 Oekraïense vluchtelingen in Zandhoven: 30 volwassenen en 22 kinderen. Die gezinnen verblijven momenteel bij Zandhovense gastgezinnen thuis. “Dat zijn dikwijls mensen die hier terecht zijn gekomen omdat ze in Zandhoven familie hebben of hier mensen kennen”, vertelt burgemeester Luc Van Hove (CD&V). “Op die manier komen ze ook terecht bij Zandhovense gezinnen die een kamer vrij hebben gemaakt om vluchtelingen op te vangen.”

Maar ook de gemeente is nu volop bezig locaties klaar te maken om er vluchtelingen te ontvangen. “We hebben onder andere de pastorie in de Amelbergastraat volledig ingericht met bedden en een keuken, zodat hier vier gezinnen kunnen verblijven”, gaat Van Hove verder. “We mogen ook twee woningen van sociale huisvestingmaatschappij De Zonnige Kempen in Viersel gebruiken. Woonzorgcentrum O.L.V. Van Troost stelt een serviceflat ter beschikking, en in Hooidonk is er momenteel al een crisisopvang waar Oekraïense gezinnen terechtkunnen wanneer we ze nog geen plaats kunnen geven. Volgende week trekken er al gezinnen in de pastorie en de woningen in Viersel.”

Buddy’s

In totaal kan Zandhoven zo’n 190 vluchtelingen ontvangen, zowel op de gemeentelijke locaties als bij gastgezinnen. “Op zondag zijn we alvast een eerste keer met alle gastgezinnen en vluchtelingen bijeengekomen met koffiekoeken om kennis te maken en een aantal vragen te beantwoorden”, aldus Van Hove. “Zo voelen de Oekraïners zich hopelijk niet te alleen in een vreemd land. We hebben ook een buddysysteem uitgewerkt met vrijwilligers, die vluchtelingen helpen met naar de winkel te gaan of naar Brussel te rijden om zich te registreren. Ook voor onderwijs wordt gezorgd: de Zandhovense basisscholen vangen al heel wat Oekraïense leerlingen op. Qua middelbaar onderwijs is de puzzel moeilijker te leggen, maar daar werken we aan.”

“Ik wil nog kwijt dat zowel de gastgezinnen als de Oekraïense vluchtelingen zeer warme mensen zijn. De Oekraïeners zijn de Zandhovenaren enorm dankbaar dat we hen een onderkomen geven. Ook de inzamelactie is een groot succes: er zijn ondertussen al vijf opleggers vertrokken naar Oekraïne, en ook de vluchtelingen hier hebben veel aan de binnengebrachte spullen. De hele gemeenschap leeft met hen mee”, besluit de burgemeester.