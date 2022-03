Zandhoven krijgt elektrische deelfietsen in elke deelgemeente

Het gaat om oranje, elektrische deelfietsen van Donkey Republic. Gebruikers kunnen met een app de fiets ontgrendelen, en brengen die na de fietstocht weer terug naar een van de stelplaatsen. Je kunt de fietsen dus niet zomaar overal achterlaten, zoals elektrische steps. De stelplaatsen komen bij de P&R in Massenhoven, aan de bushalte in Zandhoven-Dorp, in Pulderbos-Dorp, in Pulle aan de parking van Het Anker en in Viersel aan de Parochiestraat.

Modal shift

“De deelfietsen zijn een mooie extra in het netwerk dat er nu al is”, aldus burgemeester Luc Van Hove (CD&V). “Al zullen we na een tijdje moeten evalueren of ze aanslaan of niet. In een stad als Antwerpen zijn er tal van deelsystemen, maar hier in Zandhoven hebben de meeste mensen een eigen fiets. We hebben gekozen voor elektrische fietsen, omdat de afstanden tussen de deelgemeentes relatief groot zijn. De deelfietsen kunnen in ieder geval een mooie aanvulling zijn om de modal shift te bereiken.”