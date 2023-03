Zandhoven krijgt drie nieuwe laadpalen in Pulle, Pulderbos en Viersel

De gemeente Zandhoven krijgt er binnenkort drie laadpalen bij: in het centrum van Pulderbos, Pulle en Viersel. Er werd ook een extra laadpaal aangevraagd voor het gemeentehuis in Zandhoven, maar die aanvraag is nog niet goedgekeurd.

Zandhoven telt momenteel acht publieke en achttien semi-publieke laadpalen op elf locaties. Semi-publieke laadpalen zijn palen die bijvoorbeeld op een parking van een bedrijf of supermarkt staan. Daar kan je vaak alleen laden binnen de openingsuren. Zandhoven ondertekende het Lokaal energie- en klimaatpact. Dat is een ambitie om tegen 2030 1,5 publieke laadpalen te hebben per 100 inwoners.

Drie nieuwe laadpalen

Dit jaar plant de gemeente Zandhoven alvast drie nieuwe laadpunten, waar je telkens twee wagens kunt opladen. “Via het systeem ‘paal volgt wagen’ zijn er drie aanvragen van burgers goedgekeurd: er komt dus een nieuwe laadpaal in Pulderbos-Dorp, op de parking van de Torenstraat in Pulle en aan de parochiezaal in Viersel. Daarnaast heeft de gemeente een extra laadpaal aangevraagd voor op de parking voor het gemeentehuis. Daar staat al een laadpaal, maar die is vaak bezet. Die aanvraag is nog lopende”, aldus Annemie Van den Brande, technisch coördinator Wegen in Zandhoven.

In Zandhoven kost het momenteel 0,46 euro/kwh, inclusief btw, om je auto op te laden. “In Zandhoven nemen we deel aan de concessie die is uitgeschreven door de overheid. Momenteel is dat Engie, maar de prijs is dus afhankelijk van de operator.” Er staan in Zandhoven geen (semi-)publieke laadpalen waar je nog gratis kunt laden. Wanneer een particulier een laadpaal op eigen domein wil installeren, moet die daar geen vergunning voor aanvragen.

