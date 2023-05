Wordt Massenhovense kerk een concertzaal? Gemeente heeft plannen voor nieuw dorpspunt én andere invulling Sint-Stefanuskerk

Op 22 april vond de laatste misviering plaats in de Sint-Stefanuskerk in Massenhoven. De gemeente onderzoekt of ze de kerk een nieuwe bestemming kan geven: van de kerk een concertzaal maken, is op dit moment de meest plausibele optie. Ook het oud-gemeentehuis krijgt een nieuwe invulling als dorpspunt. De gemeente organiseerde zaterdagvoormiddag een infomoment voor buurtbewoners. Daar kwam een 60-tal geïnteresseerden op af. “Het is duidelijk dat Massenhovenaren nog steeds heel geïnteresseerd zijn in wat er met ‘hun’ kerk zal gebeuren”, aldus burgemeester Luc Van Hove (CD&V).