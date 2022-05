Winnaars Zandhoven Klinkt krijgen goodiebag

Antwerpen Antwerpe­naar Emanoel Borges verovert Vlaamse harten op en naast het scherm: “Ondanks de vrouwelij­ke aandacht blijf ik een brave jongen”

Op het scherm herkent u hem als Arthur Verduyn in VTM-reeks Lisa, op het podium als rapper FARAO en op voetbalveld in geel-blauw tenue aan rugnummer 10: Emanoel Nascimento Borges (24) is hot. En neem dat gerust letterlijk, al gaat de Antwerpenaar er prat op dat de roem nooit naar zijn hoofd zal stijgen: “Nu antwoord ik nog op al mijn fans, maar dat gaat op een bepaald punt niet meer lukken.” Of hoe een Braziliaanse immigrant plots hoge toppen scheert in de Vlaamse showbizz.

