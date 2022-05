Willy (60) en Fons (61) sluiten laatste bankkantoor in Pulderbos: “Jaren met hart en ziel gedaan”

PulderbosHet allerlaatste bankkantoor in de Zandhovense deelgemeente Pulderbos heeft dit weekend de deuren gesloten. Willy Suls (60) en Fons Vleugels (61) werkten jarenlang samen in het ‘atypische’ bankkantoor van AXA, dat enkel ‘s avonds en op zaterdag geopend was. “We kregen soms telefoons uit heel België”, klinkt het.

Een korte geschiedenis van bankkantoor Suls, dat nu rond de 100 jaar in de familie moet zijn: Willy’s grootvader, Karel Vervoort, begon met het kantoor, toen nog als Anhyp-agent. Zijn dochter, Willy’s moeder Maria Vervoort, nam het kantoor over in de jaren ‘60. Toen Willy’s vader overleed in 1994, ging zijn moeder op pensioen en werd ze opgevolgd door haar zoon.

“Ik heb altijd in een bankagentschap ‘geleefd’, ik heb nooit anders geweten”, vertelt Willy. “Ik hielp mijn moeder in de bank, en in 1995 ben ik met Kantoor Suls gestart. 27 jaar oud was ik op dat moment. In 2001 is Fons bij het kantoor terechtgekomen. Anhyp werd namelijk overgenomen door AXA, net als de Ippa Bank. Fons was destijds Ippa-agent, en kwam toen bij de AXA-bank in Pulderbos terecht. Zo werk ik al 20 jaar samen met mijn collega.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het laatste bankkantoor sluit in Pulderbos. Fons Vleugels en Willy Suls baatten het bankkantoor jarenlang uit. © Tessa Kraan

Generalisten

Willy en Fons werkten jarenlang in de bank als bijberoep. “Wij zijn allebei hetzelfde type: generalisten. We deden alles: van woonkredieten en beleggingen tot betalingsverkeer en administratie. Dat is niet meer de huidige tendens in het banklandschap”, vertelt Willy. “Tegenwoordig leggen bankagenten zich specifiek toe op een bepaalde tak van het bankieren. Ik maak een vergelijking: als je een operatie moet ondergaan, ga je dan naar een ziekenhuis dat alle operaties doet, of eentje dat specifiek gespecialiseerd is in die operatie? Wij zijn ook niet meer van de jongsten: in onderling overleg met de bank hebben we dus besloten om te sluiten.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het laatste bankkantoor sluit in Pulderbos. Op de foto: Willy Suls. © Tessa Kraan

Telefoons uit heel België

“We hadden een atypisch bankkantoor”, gaat Fons verder. “We waren enkel ‘s avonds open, tussen 18 en 20 uur, en ook op zaterdag van 9 tot 16 uur. Zo konden klanten die overdag gingen werken, toch nog langskomen. Op die manier kregen we soms telefoons uit heel België om toch nog een verrichting te kunnen doen, omdat alle andere bankkantoren gesloten waren. Onlangs kreeg ik nog telefoon uit Zaventem, in het Frans, of ik die dame niet kon helpen met haar bankkaart. Wij hebben dit beroep altijd met hart en ziel gedaan, anders hou je dat in bijberoep geen 20 jaar vol.”

Met het AXA-kantoor Suls is de laatste bank in Pulderbos gesloten. Klanten kunnen vanaf nu terecht in het nieuwe AXA-bank in Zandhoven, naast ALDI.

LEES OOK:

Volledig scherm Het laatste bankkantoor sluit in Pulderbos. Op de foto: Fons Vleugels. © Tessa Kraan