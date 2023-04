WEER. Zo goed als heldere ochtend in Zandhoven

Verkeersinfo E17 na bijna 12 uur weer open: files op Antwerpse Ring lossen weer op na ongeval met gekantelde vrachtwa­gen

De avondspits verliep zwaar op en rond de Antwerpse Ring. Dat had vooral te maken met het ongeval dat vanochtend met een vrachtwagen gebeurde op de E17 in Kruibeke. De snelweg was daar bijna 12 uur lang volledig afgesloten, maar werd om 19.30 uur weer vrijgemaakt. Het verkeer moest daardoor wel uren aanschuiven op zowat het hele traject van de R1 richting Gent.