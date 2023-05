WEER. Vanochtend kans op zo goed als helder weer in Zandhoven

‘Caesar’ leidt gewelddadi­ge Bal­kan-ben­de vanuit zijn cel: huiszoekin­gen in Antwerpse gevangenis

Bij een grote, internationale politieoperatie zijn in totaal 37 criminelen opgepakt. Ook België werkte mee aan de actie waarbij een “extreem gewelddadige” misdaadbende uit de Westelijke Balkan werd ontmanteld. Zo werden in de Antwerpse gevangenis in de Begijnenstraat drie bendeleden van hun bed gelicht om hun cellen te kunnen doorzoeken.