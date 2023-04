WEER. Vanochtend bewolking in Zandhoven

“Hij had net een nieuw lief. Dan wil je toch geen aanslag plegen?”: half jaar nadat politie ‘prepper’ doodschoot, blijven er nog veel vragen

Een half jaar geleden kwam Yannick Verdyck (36) om het leven bij een inval van de speciale eenheden van de federale politie. Zij beukten zijn deur in omdat hij een terroristische aanval zou voorbereiden. In de schietpartij die volgde liet Yannick het leven. Nu het onderzoek naar de potentiële terreuraanslag bijna afgerond is, kunnen we ons opnieuw de vraag stellen: Was Yannick een extreem-rechtse complotdenker of slechts iemand die de overheid niet vertrouwde en zijn naasten wilde beschermen? “Een vrij man rekent niet op een ander om datgene te beschermen wat hem het dierbaarst is.”