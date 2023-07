WEER. Stevige buien met fors onweer in Zandhoven vandaag

Aanslag aan woning in Deurne waar jaar geleden Nederland­se drugscrimi­neel werd doodgescho­ten: “De ramen van mijn living vlogen open door de knal”

In de Van Cortbeemdelei in Deurne waren vannacht rond 3.30 uur twee luide knallen te horen. Dat bevestigt de Antwerpse politie. Wat er precies gebeurd is, blijft voorlopig onduidelijk. De locatie van het incident is dezelfde straat waar op 15 juli vorig jaar de Nederlandse drugshandelaar Ricardo Gordeau (42) werd doodgeschoten. Ondertussen zit de schrik er goed in bij de buren: “Wij plannen om naar Spanje te verhuizen.”