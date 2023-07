WEER. Kans op zo goed als helder weer in Zandhoven vanochtend

Ouders van Jade (5) dragen zelf kistje van hun dochter, die overleed na strijd tegen kanker: “Waarom moest jou dat precies overkomen?”

Ze droegen zélf het kistje, de ouders van de kleine Jade (5) uit Deurne die onlangs de strijd tegen kanker verloor. En daarna namen ze ook zélf het woord. Moedig, maar o zo breekbaar. Het deed de honderden aanwezigen in de aula van het crematorium in Wilrijk meer dan een uur lang naar adem happen. “Die vieze beestjes kunnen jou niks meer maken. Nu is het tijd om te rusten, lieve Jade.”