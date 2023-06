WEER. Kans op helder weer in Zandhoven vanochtend

KIJK. “Waarom er eenhoorns op mijn slip staan? Waarom niet?” Ondanks kinderziek­tes in nieuw betaalsys­teem is eerste dag Graspop groot succes

Dag één van Graspop: geslaagd! En we zijn nog niet eens aan het einde. Zo'n 55.000 metalheads hebben vandaag al van de metaloptredens genoten en dat aantal zal ongeveer iedere dag hetzelfde blijven. De warmte lijkt de meeste mensen niet te deren, tot op het punt dat sommigen zich hebben uitgedost in vol militair ornaat. Een enkele kink in de kabel waren wat kinderziektes in het nieuwe systeem van cashless payments. “Iedereen kan drank kopen, dat is het voornaamste.”