WEER. In Zandhoven zwaarbewolkte ochtend

Dieter Coppens en campagne #ByeByeGa­zon roepen iedereen op stukjes gazon te laten verwilde­ren

De campagne #ByeByeGazon is opnieuw op gang getrapt samen met peter Dieter Coppens. Dieter Coppens en de leerlingen van gemeentelijke basisschool De Sleutelbloem gaven alvast het goede voorbeeld met een stukje gazon. De bedoeling is om iedereen te stimuleren om zoveel mogelijk – of toch minstens één vierkante meter – van je gazon te laten groeien. Op die manier wordt de biodiversiteit verhoogd.