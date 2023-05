WEER. In Zandhoven zwaarbewolkte ochtend

VIDEO. Snelleres­pons­team gebruikt ‘Bearcat’ bij terreuroe­fe­ning: “Bij een ‘active shooter’ mogen burgers geen uur lang onder vuur liggen”

De Antwerpse arrestatie-eenheden van de srt (snelleresponsteam) hebben maandagnamiddag een oefening gehouden waarbij ze gebruik maakten van de omstreden ‘Bearcats’. In een verlaten hangar aan de D’Herbouvillekaai trainden ze twee scenario’s waarbij een ‘active shooter’ burgers bedreigde en dus uitgeschakeld moest worden. Het is maar één situatie waarin het dure pantservoertuig kan worden gebruikt, zo klinkt het. “Ze zijn echt niet enkel om in te zetten tegen het drugsgeweld.”