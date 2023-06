WEER. Bewolkte ochtend in Zandhoven

‘Katten­kwaad’ met kalasjnik­ov of in hamburger­tent werken: vandaag vertelt rechter zeven jongeren wat meer opbrengt

Zeven Nederlandse jongeren, meestal net volwassen, stonden een week geleden voor de rechter voor twee pogingen tot aanslag tegen de woning van de familie El H. in de Deken De Winterstraat in Berchem. Enkele zonen van deze familie draaien mee in het drugsmilieu. De aanklager vorderde toen straffen tot vijf jaar cel. De verdachten dachten dat ze niet meer dan wat ‘kattenkwaad’ gingen uithalen, maar of de rechter dat ook vindt, is maar de vraag. Die knoop wordt vandaag doorgehakt.