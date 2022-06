Wat doet Zandhoven om droogte tegen te gaan? “We zijn bezig aan een klimaatplan”

Wanneer er in Zandhoven water wordt opgepompt bij bouwwerven, gaat het meeste van dat grondwater terug via grachten in de grond of in waterlopen. “Dat grondwater zou niet in de riolering mogen terechtkomen, tenzij er geen andere alternatieven zijn”, aldus burgemeester Luc Van Hove (CD&V). “Hergebruik voor inwoners of landbouwers hebben we geprobeerd, maar in de praktijk is dat niet gemakkelijk. Bij grote hoeveelheden grondbemaling wordt ook met waterpeilen gewerkt: als het grondwaterpeil bereikt is, slaan die pompen af.”