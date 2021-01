Vuurpijl wordt Maikel (28) fataal: “Hij wilde gaan kijken wat er mis was omdat de pijl niet afging”

Zoersel/Kalmthout Eén jaar nadat Noëlla drie schapen doodbeet in Zoersel: vestigt de wolf zich ooit in de Antwerpse rand?

24 december Waar de coronacrisis het gespreksonderwerp op de kerstdiners van 2020 zal zijn, was dat vorig jaar in Zoersel de wolf. Daar zette de rondzwervende wolvin Noëlla drie schapen op het kerstmenu. Eén jaar nadien is de hamvraag of de wolf zich ooit zal vestigen in de Antwerpse rand. “In de toekomst acht ik deze regio eerder geschikt als vijf à zes territoria voor de goudjakhals dan één territorium voor de wolf. Al heb ik ook geen glazen bol natuurlijk”, zegt Jan Loos van Meldpunt Welkom Wolf van natuurvereniging Landschap vzw.