Vlaams Belang Zandhoven heeft nieuwe voorzitter: Patrick Ven neemt fakkel over van Paul Stulens

Gemeente Zoersel en Zonnewind slaan handen in elkaar voor energie­café

Op donderdagavond 2 maart om 20 uur organiseert Zoersel in samenwerking met Zonnewind een energiecafé in de Kapel aan het gemeentehuis. De energiecoöperatie komt uitleggen welke duurzame projecten in de gemeente op stapel staan. Daarbij geeft Zonnewind met een glaasje erbij ook toelichting hoe burgers daarin kunnen bijdragen en ook delen in de winst. Deelnemen is gratis.