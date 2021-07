Tweede plofkraak in drie dagen: “Daders reden met afgeplakte nummerplaat weg”

ZandhovenDrie gemaskerde verdachten hebben vrijdagochtend een plofkraak gepleegd in het postkantoor van bpost aan de Vierselbaan in Zandhoven. Dat bevestigt de politie van zone ZARA. Of er sprake is van een buit is nog onbekend, maar de daders konden wegvluchten. De schade aan het kantoor is aanzienlijk. “Ik dacht eerst dat er een paar racende auto’s in onze straat tegen elkaar gebotst waren.”

“De kraak is gebeurd rond 4.30 uur,” vertelt de woordvoerder van politiezone ZARA. “De daders konden vluchten met een voertuig en worden vanzelfsprekend opgespoord.” De inkomhal en de voordeur van het pand lijken voor een groot deel vernield en delen van de automaat, waaronder enkele geldkoffers, lagen verspreid op straat.

De politie heeft een perimeter rond het gebouw ingesteld en het parket is ter plaatse gekomen voor onderzoek. Ook DOVO heeft de plaats van het onheil afgespeurd om alles veilig te stellen en zekerheid te scheppen dat er geen restanten van explosieven zijn achtergebleven.

Quote Initieel had mijn vrouw niet door wat er precies gebeurd was en heeft ze nog naar die mannen geroepen en gevraagd of ze hulp nodig hadden. Jozef, buurtbewoner en getuige

Het is nog even wachten op een officiële verklaring van het Antwerps parket. Echter, door de luide knal zijn veel omwonenden vanochtend vroeg wakker geworden en konden zij al verslag doen wat ze hebben gezien. “Vannacht werd ik wakker toen ik piepende banden hoorde op straat,” vertelt getuige Sien. “Daarna volgde er een knal. Ik dacht eerst dat er een paar auto’s door onze straat aan het racen waren en dat ze tegen elkaar gebotst waren.”

“Maar vanuit mijn velux kon ik zien dat er rook op uit het postkantoor kwam. Even later vertrok de auto weer, maar de rook bleef ter plaatse hangen, waardoor ik vermoedde dat er nog een ander voertuig in het spel was dat al rokend was achtergebleven. Toen ben ik maar gaan kijken en zag ik dat het om een plofkraak ging.”

Volledig scherm Geldkoffers en delen van de geldautomaat lagen op straat. © Marc De Roeck

Afgeplakte nummerplaat

Ook buren Jozef en Viviane hebben een deel van het incident met eigen ogen kunnen zien. “Klokslag 4.30 uur is de commotie begonnen,” aldus Jozef. “Ik woon in een zijstraat van de Vierselbaan en ik en mijn vrouw konden zien dat de straat vol rook hing. We dachten eerst dat het om een brand ging en dus gingen we meteen naar het postkantoor. Toen zagen we dat de inkomhal was ontploft en dat het dus om een plofkraak ging.”

“Mijn vrouw heeft de daders nog kunnen zien,” lacht Jozef. “Maar initieel had ze niet door wat er precies gebeurd was en heeft ze nog naar die mannen geroepen en gevraagd of ze hulp nodig hadden. Daarna reden ze weg met hun wagen. Het viel wel op dat ze geen nummerplaat hadden of dat die was afgeplakt. De politie ging meteen achter hen aan. We zijn nog even gebleven en zagen ook dat een van de geldkoffers die op straat lagen na een korte tijd nog een kleine explosie gaf.”

Het is niet de eerste plofkraak die recentelijk heeft plaatsgevonden in de brede omgeving. Eerder deze week trachtte een aantal verdachten ook door middel van explosieven geld te stelen uit het AXA-filiaal in Essen. Die daders konden toen op het nippertje ontsnappen door de grens met Nederland over te steken.

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck