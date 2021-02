Trouwring na 55 jaar teruggevonden in koeienweide: schatzoeker bezorgt weduwe (83) de verrassing van haar leven

Autosport Tom Boonen racet niet alleen, hij verkoopt nu ook supersnel­le bolides

16:53 De liefde van Tom Boonen voor snelle wagens is geen geheim meer. De voormalige veelwinnaar in het wielrennen won in 2019 ei zo na de 24 uur van Zolder en zal ook in 2021 weer racen. Daarnaast voert hij nu ook exotische bolides in, wagens die we zeer zeker op circuit gaan zien.