Trappen langsheen vier wijnhuizen

Voor Vinotaire is het een bijzondere editie. Voor het eerst kunnen Kelly en Bram de fietsers ontvangen op het voormalig notariaat dat ze hebben omgetoverd tot een stijlvolle wijnboetiek . Op de bovenverdieping is daar sinds het begin van de zomer ook de pop-up ‘Maxim’s Wine Bar’ te vinden. “Naast wijn gaan we zondag ook wat tapas aanbieden”, vertelt Kelly. “En wie na de proeverij nog zin heeft om te blijven, kan op het terras van de wijnbar terecht. Dan kan je best wel op voorhand reserveren via ons telefoonnummer 03 689 77 33.”

De stop in Zandhoven is te vinden op de Langestraat 15. Verder loopt de route langs wijnhuis & drankenhandel Vets op de Schanslaan 130 in Borsbeek, JJ Wijnen op de Helderstraat 13 in Berchem, Dell’Oro op het Krijtersveld 5 in Wommelgem en wijnboetiek Vinotaire op de Langestraat 15 in Zandhoven. Op ieder van die locaties kan je jezelf inschrijven voor 7,5 euro. Starten is op elk van de vier plekken mogelijk vanaf 12 uur. De wijnproeverij duurt tot 18 uur.