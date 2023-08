De familie El H. werd al meer dan tien keer het doelwit van een aanslag in de drugswe­reld: “Ze betaalden 500 euro per nacht voor privébewa­kers”

Twee broers wisten zich op te werken in de drugswereld en sindsdien moesten ze altijd over hun schouder kijken. Al meer dan tien keer werden panden in het bezit van de El H.’s het decor van explosies, schietpartijen en brandbommen. Het werd zelfs zo erg dat ze martelende ‘privébewakers' moesten inhuren. Voor één van die aanslagen, in september vorig jaar, kennen twee Nederlanders vandaag hun straf.