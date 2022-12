Politie sluit Oelegemsebaan in Zandhoven af wegens gladheid

Antwerpen Fernand Huts laat 120 werknemers schitteren voor de lens van rockfoto­graaf Anton Corbijn: “Ode aan diversi­teit bij Katoen Natie”

Anton Corbijn (67) is huisfotograaf van U2 en Depeche Mode en maakte iconische portretten van Nick Cave, The Rolling Stones en Joy Division. Ook als filmmaker gooide hij al hoge ogen. Het moet zijn dat er ook iets van een rocker schuilt in Fernand Huts: de baas van Katoen Natie gaf Corbijn carte blanche voor een ode aan de diversiteit in zijn bedrijf.

16 december