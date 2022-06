Pannakooi trekt door de gemeente

‘Panna’ is Surinaams voor ‘poortje’ en is een voetbalterm waarbij je de bal door de benen van je tegenstander speelt. Pannavoetbal is afkomstig uit het straatvoetbal en wordt gespeeld in een pannakooi. Bij panna scoor je punten door een doelpunt te maken, maar het ‘poorten’ van de tegenstander is nog belangrijker. Kan je een panna scoren, is het spel onmiddellijk afgelopen en sleep je de overwinning in de wacht.

Rondreizende pannakooi

De Zandhovense pannakooi staat de eerste en tweede week van juli op het speelplein in Massenhoven. De derde en de vierde week van juli verhuist de pannakooi naar het speelplein in Pulle. De eerste twee weken van augustus staat de pannakooi op het speelplein in Pulderbos, waarna het tijdens de derde en vierde week van augustus op het speelplein in Viersel staat. Van september tot en met juni staat de pannakooi telkens twee maanden op voorgenoemde locaties in die volgorde.

Er staat ook een tweede pannakooi aan sportcomplex Het Veld, het hele jaar door. De pannakooi kan ontleend worden voor een vereniging of school, voor maximaal één week. Een langere periode ontlenen, kan enkel in overleg met de sportdienst. Info en ontlenen kan via sport@zandhoven.be of 03 410 16 65.

