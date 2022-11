Oudervereniging Impuls organiseert kienavond

Grobbendonk/Vorselaar Drugsver­slaaf­de mama (33) brengt zoontje ter wereld onder invloed van cocaïne: “Een voorwaarde­lij­ke straf is hier niet het gepaste signaal”

“Ik doe al zoveel jaar mijn best. Ik hoop nog een kans te krijgen.” De 33-jarige S.V.D.V. uit Grobbendonk smeekte de rechtbank om haar niet naar de gevangenis te sturen. Toch wordt ze tot een effectieve gevangenisstraf van 20 maanden veroordeeld voor drugshandel. Haar pasgeboren zoontje werd in een pleeggezin geplaatst. Het jongetje werd in juli geboren onder invloed van cocaïne.

