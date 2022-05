Opnieuw een 'njet' voor de bouw van windmolens in Massenhoven en Viersel

De windmolensaga in Zandhoven is ondertussen al van in 2017 bezig. Toen diende firma W-kracht uit Loppem een aanvraag in voor de bouw van twee windmolens in Massenhoven en Viersel. Het actiecomité Rust in Zandhoven diende toen 888 bezwaarschriften in, omdat de omwonenden vreesden voor overlast. Ook de gemeente, het gewest en de provincie gaven een negatief advies voor de windturbines. Toenmalig minister Joke Schauvliege (CD&V) besliste, tegen alle negatieve adviezen in, toch groen licht te geven voor de windmolens, de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde die.