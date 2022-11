Ongeval op E313 ter hoogte van Massenhoven richting Ranst: rechterrijstrook versperd

Zoersel Charmante vrouwen met sierlijke hoeden schitteren in kunstexpo van aquarel: “Ik zou zelf graag in de jaren 20 en 30 geleefd hebben”

Je bent nooit te oud om te leren. Een springlevend bewijs daarvan is Lea De Vos (79) uit Zoersel, die pas enkele jaren geleden begon te schilderen. En nu heeft ze een prachtige tentoonstelling lopen in cultuurhuis de Bijl in haar eigen dorp. Daar exposeert ze nog tot en met 20 november haar landschappen en portretten in aquarel.

3 november