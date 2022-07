Ongeval op E313 richting Antwerpen in Massenhoven

Zoersel Gemeente­raad in Zoersel uitzonder­lijk vlot afgehan­deld: applaus weerklinkt in raadszaal

De gemeenteraad van Zoersel staat vooral bekend voor haar lange zittingen. Denk maar aan de recordzitting in december 2019 tot kwart na vier ‘s nachts of andere ettelijke raden tot na middernacht. Al was de afgelopen bijeenkomst van dinsdagavond een pak sneller afgerond. Ondanks enkele pittige debatten over de stand van zaken van de plannen voor nieuw intergemeentelijk zwembad en het advies aan de Vlaamse regering met betrekking tot het stikstofakkoord was de agenda van zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn enkele minuten vóór 22 uur volledig behandeld. In iets minder dan twee uur dus. De raadsleden en het publiek vonden die prestatie toch wel een applaus waard.

