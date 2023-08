Mitch (25) is Antwerps kampioen curryworsten eten, maar zal nog flink moeten oefenen om het Belgisch record te breken

Kiosk op Antwerpse Groen­plaats afgesloten door overlast: vechtpar­tij­en en uitwerpse­len zijn schering en inslag

De Antwerpse politie heeft de kiosk op de Groenplaats afgezet. Op en rondom de kiosk is er al een tijdje overlast door onder meer daklozen en drugsverslaafden. Zo worden er geregeld uitwerpselen aangetroffen, die soms ook nog eens in het metrostation onder het plein terechtkomen. “Het is bijzonder onhygiënisch en geeft een onveilig gevoel.”