Marc en Ilse halen 500e zak zwerfvuil op: "Je kunt je niet voorstellen wat mensen allemaal weggooien”

ZandhovenZaterdag 12 maart was een historische dag voor Marc en Ilse, een koppel uit Zandhoven. Ze haalden namelijk hun 500e zak zwerfvuil op sinds oktober 2015, toen ze begonnen als bermvrijwilliger in Zandhoven. “We hopen nog steeds op een verandering van de mentaliteit van de bevolking, en we willen graag dat iedereen kan genieten van een nette en aangename omgeving”, aldus Marc.

500 zakken zwerfvuil: dat moet ongeveer overeenkomen met 4 à 5 ton afval. Onvoorstelbaar, als je je inbeeldt dat het gaat om een oppervlakte van enkele straten die Marc en Ilse proper houden: de Oelegembaan, Antwerpsestraat, Molenbaan, Bisschoppenbos en nabije omgeving. Marc en Ilse zijn sinds 2015 bermvrijwilligers in Zandhoven. De gemeente richtte dat systeem in om inwoners te ondersteunen die mee helpen aan een propere buurt door zwerfvuil op te ruimen. Zij krijgen van de gemeente alle materiaal dat ze nodig hebben en kunnen verzekerd op pad.

“Ilse en ik gaan om de paar weken met z’n tweeën zwerfvuil opruimen”, vertelt Marc. “We proberen het aangename aan het nuttige te koppelen, en hangen er meestal een wandeling aan vast. Nadien genieten we ervan dat onze route weer proper is. Maar we moeten niet te lang wachten, want dan is er weer enorm veel zwerfvuil om op te ruimen.”

Sisyfusarbeid

“Het is soms ontgoochelend om te zien dat er zo veel zwerfvuil wordt weggegooid”, gaat Marc verder. “Het is bijna een sisyfusarbeid: telkens als we onze route hebben opgeruimd, ligt er niet veel later opnieuw afval. We proberen onze straten proper te houden, want als er veel zwerfvuil ligt, nodigt dat misschien uit om er nog meer afval bij te gooien. Zandhoven is een kleine, landelijke gemeente, waar veel wandelaars en fietsers passeren. Vanuit de auto zie je het zwerfvuil misschien niet altijd even goed liggen, maar als wandelaar wel.”

“Het gaat dan over blikjes en flesjes, maar ook soms hele vuilniszakken, afval van een fastfoodrestaurant,... We hebben zelfs eens een hele hoop bankkaarten gevonden, die we naar de politie hebben gebracht. Mobiele telefoons vinden we ook soms, en zelfs een stereo-installatie en autobanden. Het gekste dat we al hebben gevonden, was een set van 20 of 30 röntgenfoto’s waar zelfs de naam nog op kleefde. je kunt je niet voorstellen wat mensen allemaal weggooien omdat ze de moeite niet willen doen om het mee naar huis te nemen. We vinden soms zelfs afval op twee meter van een vuilnisbak. We willen daarom graag een oproep doen om een straat te adopteren die nog geen bermvrijwilliger heeft: zo willen we Zandhoven samen proper houden.”

Statiegeld

“We zijn Ilse en Marc oprecht dankbaar voor zoveel inzet en engagement”, vertelt burgemeester Luc Van Hove. “En ze zijn niet alleen: samen met een hele ploeg bermvrijwilligers en onze mensen van de technische dienst houden ze Zandhoven proper. Alleen: eigenlijk zouden ze geen zwerfvuil mogen vinden. Het lijkt mij niet meer dan normaal om geen afval weg te gooien, maar helaas denken velen daar toch nog anders over. Hopelijk maakt de minister eindelijk eens werk van het statiegeld op blikjes. Dat zou al een goede aanzet zijn.”

Marc en Ilse haalden hun 500ste zak zwerfvuil op.