Man (28) uit Zandhoven overlijdt na vuurpijl in gezicht

Zandhoven N-VA waarschuwt: “Zandhoven dreigt subsidies kwijt te raken als het geen GAS-boe­tes voor zwerfvuil invoert”

10 december De hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen is in 2019 met 14% gestegen ten opzichte van 2017. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) kondigde meteen maatregelen aan en kijkt daarvoor ook naar lokale besturen. Volgens N-VA dreigt Zandhoven Vlaamse subsidies te verliezen als er geen GAS-boetes komen. Zandhoven is namelijk de laatste gemeente in de provincie die geen GAS-boetes uitdeelt. “Een ‘gewone’ boete of een GAS-boete, wat is het verschil?", reageert burgemeester Luc Van Hove (CD&V).