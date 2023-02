Leen Govaerts (42) van Revalidatiecentrum Pulderbos in Zandhoven is ‘Nurse of the Year 2022’

Tijdens een awardshow in Carré op donderdagavond 16 februari is Leen Govaerts (42) verkozen tot ‘verpleegkundige van het jaar’. Leen werkt al 20 jaar in het Revalidatiecentrum Pulderbos, en werd genomineerd door een van de patiënten die ze meer dan 16 jaar begeleidde. “Ik kom elke dag met plezier werken”, aldus Leen.

Tijdens de verkiezing ‘Nurse of the Year’ gaat organisator Care Talents op zoek naar uitblinkers in drie categorieën: verpleegkundige, zorgkundige en zorgteam van het jaar. De genomineerden moesten zoveel mogelijk stemmen verzamelen en voor een vakjury verschijnen.

Op 16 februari werden de winnaars verrast tijdens een awardshow in de Carré. Leen Govaerts, die in het Revalidatiecentrum Pulderbos in Zandhoven werkt, mag zich een jaar lang ‘Nurse of the Year’ noemen. Ze kreeg niet enkel een award overhandigd maar ze won ook een bon van 1.000 euro voor een wellnessvakantie.

De jury sprak vol lof over Leen: “Leen zorgt met een ziel en ademt verpleegkunde uit, ook naast haar werkuren. Ze is ambitieus en hecht belang aan een gelukkig en gezond team. Haar patiënten en collega’s verzorgt en benadert ze als familie.”

Tijdens een awardshow in Carré werd de verpleegkundige van het jaar gekozen.

Dichter bij de patiënt

Leen Govaerts woont in Brecht, is afkomstig uit Zoersel maar werkt al 20 jaar in Pulderbos. “Ik was altijd enorm geïnteresseerd in kinderpediatrie, en ben meteen na mijn studies kunnen beginnen in het revalidatiecentrum”, vertelt Leen. “Ik ben er altijd gebleven: ik heb veel kansen gekregen en ben er kunnen doorgroeien, wat als verpleegkundige niet overal mogelijk is.”



Leen werkt als verpleegkundige op de afdeling met kinderen met respiratoire problemen en als referentieverpleegkundige mucoviscidose. “Ik doe mijn werk met hart en ziel”, aldus Leen. “Wat het beroep zo mooi maakt? Je staat in voor het welzijn van iemand anders, door jouw toedoen kan iemand zich beter voelen. De impact die je hebt op je patiënten, maakt de job heel boeiend. Ik kom elke dag met plezier werken: er zijn weinig of geen dagen dat ik geen zin heb om op te staan.”

Leen werd genomineerd door Sylke Wyckmans (21), een ex-patiënt die Leen 16 jaar heeft begeleid. “We hebben samen een heel traject afgelegd, van toen Sylke nog heel klein was. Ondertussen heeft Sylke een longtransplantatie ondergaan en hoeft ze niet meer naar het revalidatiecentrum te komen, maar we houden nog steeds contact. Wij werken anders dan in een ziekenhuis, staan dichter bij de patiënten omdat we ze van zo dichtbij begeleiden en samen moeilijke periodes doormaken. De bon die ik heb gekregen voor een wellnessweekend ga ik dus zeker samen met Sylke besteden.”

Tijdens een awardshow in Carré werd de verpleegkundige van het jaar gekozen.

