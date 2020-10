Lander (7) krijgt bijna 1.000 verjaardagskaartjes na oproep van familie: “Solidariteit is hartverwarmend”

Lander uit Pulle vierde op 19 oktober zijn zevende verjaardag. Op zich geen groot nieuws, tot je weet wat de jongen in zijn korte leven al allemaal heeft meegemaakt. Hij lag al twee keer in coma door zware epilepsie-aanvallen, waardoor hij hersenschade heeft opgelopen en in een rolstoel zit. De jongen verblijft in het revalidatiecentrum in Pulderbos, maar mocht dit weekend voor zijn verjaardag een paar dagen naar huis. Een schril contrast met zijn zesde verjaardag vorig jaar: hij lag toen in coma in het ziekenhuis.

Epilepsie

Landers lijdensweg begon in 2016: toen kreeg hij een eerste, zware epilepsie-aanval. “Drie weken heeft hij in coma gelegen. Toen hij wakker werd, moest hij opnieuw leren spreken en stappen”, zegt mama Kelly. En het werd er niet beter op: ook in 2019 kreeg hij verschillende epilepsie-aanvallen. Op zijn zesde verjaardag lag hij in coma. Deze keer liep hij hersenschade op, en belandde hij in een rolstoel.

Om Landers zevende verjaardag iets leuker te maken dan die van vorig jaar wilde zijn familie hem graag verrassen met een heleboel verjaardagskaartjes. En dat is meer dan gelukt: “Er blijven maar kaartjes toekomen, vanmorgen is de postbode nog twee dozen komen brengen", lacht Kelly. “Ik schat dat het er bijna duizend zijn. Er zijn kaartjes bij uit heel Vlaanderen, zelfs eentje uit Duitsland. Lander heeft ook cadeautjes gekregen, zoals kleurboeken, stickers en ballonnen en ook een heleboel tekeningen. Een onbekende afzender heeft hem zelfs een nieuwe koptelefoon gegeven. Dat was nu ook niet de bedoeling van onze oproep, maar wel heel sympathiek.”

Lander Mariën bij een deel van zijn verjaardagskaartjes en cadeautjes.

Lander heeft zich dus goed geamuseerd dit weekend. “Hij heeft er echt van genoten en wij ook", vertelt Kelly. “Hij begrijpt zelf niet waarom hij zoveel post krijgt, maar hij vond het in ieder geval fantastisch. Een veel betere verjaardag dan vorig jaar. Ik ben echt overdonderd door die massa kaartjes: dat pakt ons wel en steekt ook ons meteen een hart onder de riem. De solidariteit is hartverwarmend, het is mooi om te zien dat mensen zo begaan zijn.”

Of Lander al zijn kaartjes aan de muur in zijn kamer gaat hangen? “Daar moeten we nog iets op vinden, maar ze krijgen sowieso allemaal een plaatsje”, lacht zijn mama.

