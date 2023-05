Klein halfuur vertraging na ongeval met vrachtwagen op E313 richting Antwerpen in Massenhoven: verkeer moet over pechstrook

RECENSIE. Bart Peeters bespeelt publiek van muisstil naar hyperexta­se, en weer terug: “Ik ga eens echt onnozel doen”

“De winterdip is voorbij.” Met die open deur en gelijknamig nummer trappen Bart Peeters en zijn Ideale Mannen hun set af onder de eerste zwoele zomeravond van het jaar. Peeters en de zijnen herdopen het Left Festival op de Antwerpse Linkeroever even tot ‘Speelplein Bartje’ en de man stuitert nog steeds even hard op de podiumplanken, hetzij misschien íets minder hoog. Maar de poppenspeler van weleer heeft nog steeds geen moeite om zijn publiek in een mum van tijd hyperextatisch te krijgen. Tot heel geconcentreerd. En weer terug.