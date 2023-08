KIJK. Ree neemt duik in zwembad en schiet daarna de keuken in

Op woensdagmiddag konden Sofie Mertens en haar kinderen uit Pulle wel een heel bijzonder taferee aanschouwen. Een ree was in de achtertuin terechtgekomen. Sterker nog, doordat ze zo opgeschrokken was, tuimelde ze in het zwembad. Sofie verwittigde meteen de brandweer. “Het was even stil aan de lijn toen ik zei dat er een ree aan het zwemmen was in ons zwembad.”

Sofie kwam net thuis met haar kinderen van de winkel. “We kwamen binnen via de garage naar de keuken en daar hebben we zicht op de tuin”, vertelt Sofie. “Ik zag daar iets bruins lopen. Onze tuin is open aan de zijkant, want we wonen in een open bebouwing. Eerst dacht ik het misschien een verdwaalde hond was, maar toen ik beter keek zag ik dat het een reetje was. Zij was maar omhoog aan het springen aan de zijkant en voor ik het wist sprong zij op de plaats voor de filters en zakte ze door een plaat. Doordat ze zichzelf uit de put wilde wurmen, is ze in het zwembad gevallen.”

“Ik belde meteen de brandweer en toen ik zei dat er een ree in mijn zwembad aan het zwemmen was, was het toch even stil aan de andere kant van de lijn. Ze zouden meteen een ploeg naar hier sturen. Ondertussen was dat beestje al een tiental minuten aan het zwemmen en zag ik dat het echt vermoeid geraakte. Haar bekje begon ook al te schuimen. Ik bleef dan in de buurt, maar durfde er zelf ook niet achter springen, want dat is een angstig wild dier. Mijn kinderen stuurde ik naar voren om op de uitkijk te staan, zodat de brandweer gauw naar hier kon.”

Volledig scherm Ree valt in zwembad in Pulle © Sofie Mertens

“Op een gegeven moment had de ree toch het trapje gevonden en was ze uit het zwembad geklauterd en in onze keuken geschoten. Die deur stond nog open, zodat ik mijn kinderen ook in de gaten kon houden. We verwachten een nieuwe keuken, dus onze huidige keuken was helemaal uitgebroken. Het diertje kon dus niet te veel schade aanrichten, maar ook zelf geen schade oplopen. Uit vermoeidheid is ze daar door haar poten gezakt. Ik heb haar maar even laten doen en heb de deuren dichtgedaan, zodat ze de drukke straat niet zou op kunnen. De brandweer is haar dan uit de keuken komen halen. Ze hebben haar met drie man naar buiten gedragen en aan de overkant van de Dennenlaan weer vrijgelaten. Daar waren nog andere reetjes ook en samen zijn ze weggehuppeld. Eind goed, al goed gelukkig!”

Sofie deelde haar verhaal via Instagram @sojewels_

Volledig scherm Drie brandweermannen dragen het dier weer naar buiten © Sofie Mertens

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.