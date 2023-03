KIJK. Protestkaravaan van meer dan 250 tractoren trekt doorheen Zandhoven richting Brussel

De Vlaamse overheid heeft nog altijd geen akkoord bereikt over het stikstofplan. Al voelen vele boeren de bui van strengere regels hangen. Daarom zijn de tuin- en landbouwers vrijdagmorgen massaal richting Brussel gereden. Een enorme colonne trok ook doorheen Zandhoven, waar zich nog eens ongeveer 25 tractoren aansloten. “We trekken allemaal aan eenzelfde zeel”, is melkveeboer Bart Jochems uit Vlimmeren (Beerse) strijdvaardig.

Het initiatief gesteund door diverse boerenorganisaties zoals Boerenbond kreeg 2.800 inschrijvingen. Er wordt verwacht dat zo’n 3.000 tractoren vanuit heel Vlaanderen naar Brussel zullen afzakken. Die optocht verloopt in tien colonnes. Om 8.15 uur verzamelden boeren in Hoogstraten en tegelijkertijd ook in Brecht. Al die tractoren passeerden vanaf 9.15 uur langs de Liersebaan (N14) in Zandhoven op weg naar Lier. Op de parking tegenover tuincenter Rijmenants en meubelwinkel Top Interieur stond versterking te wachten. Nadat die was aangesloten, telde de enorme stoet wel 268 tractors. Vol kruisen, wimpels en borden met slogans.

Volledig scherm Boerenprotest tegen stikstofakkoord rijdt ook via Zandhoven richting Brussel © emz

Politiek spelletje

Het grote succes van de demonstratie toont de grote onrust bij de boeren. “Het laat zien hoe groot de nood is. Eigenlijk is het heel spijtig dat het allemaal nodig is”, vertelt Dries Verhaegen uit Zoersel. “Het wordt wel stilaan tijd dat er iets beslist wordt. Wij doen onze investeringen niet voor een paar maanden, maar wel voor tien à twintig jaar. Dan kan je je koers ook niet zomaar veranderen”, zegt de jonge landbouwer. “Al een jaar lang kunnen wij niet verder, omdat er geen fatsoenlijk akkoord is. We moeten zo snel mogelijk weten wat de toekomst gaat brengen”, aldus Wim Kenis, die een melkveebedrijf runt in Viersel (Zandhoven).

Quote Het zal gewoon wachten zijn totdat Brouns knielt zeker? Jef Geerts, Boer uit Pulderbos

Veel vertrouwen in de politici hebben de boeren niet meer. “Het heeft niets meer met landbouw te maken, maar het is een politiek spelletje aan het worden. De cijfers gebruiken de politiekers in hun voordeel. Al zijn wij daar wel het slachtoffer van”, oordeelt Wim. “Het zal gewoon wachten zijn totdat Brouns (Jo Brouns, Vlaams minister voor Landbouw, CD&V) knielt zeker? En Demir (Zuhal Demir, Vlaams minister voor Omgeving, N-VA) is gewoon een marionet van Bart De Wever, die zelf nog niets verwezenlijkt heeft”, is melkveehouder Jef Geerts uit Pulderbos (Zandhoven) van mening.

“Beter geen akkoord dan een slecht akkoord”, vindt Bart Jochems. “Zoals de plannen nu voorliggen, hebben wij geen toekomst meer. Wij pleiten voor betere voorwaarden. Laat ons hopen dat de onderhandelingen geen vorm van tijdrekken zijn.”

Grote steun

De passerende tractoren werden aangemoedigd door de kinderen van familie De Schutter, die een ijshoeve runt in Pulle (Zandhoven). Zij stonden met wimpels te zwaaien. Ook hobbymatig tuinier Sven Van Hofstraeten uit Zoersel vergezelde de boeren met zijn tractor richting de hoofdstad. “Via mijn familie weet ik hoe belangrijk landbouw is. De boeren werken dag en nacht in de stiel. Dan is dat stikstofakkoord dat op tafel ligt geen cadeau. Ze hebben al zoveel geïnvesteerd om de uitstoot naar beneden te krijgen. Ze moeten in de toekomst dan ook wel kansen krijgen. Het is altijd maar de landbouw, maar ook de industrie zou moeten aangepakt worden in het stikstofverhaal. Ik rijd vandaag mee naar Brussel, omdat ik vind dat de landbouw moet blijven bestaan.”

Volledig scherm De kinderen van familie De Schutter steunen de passerende tractoren met boerenwimpels © emz

