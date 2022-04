Ketnetband komt naar Zandhoven op 1 mei

Malle Vaccinatie­cen­trum Voorkempen verhuist: laatste prik in vormings­cen­trum op 27 april

Het vaccinatiecentrum Voorkempen verlaat einde april het Provinciaal Vormingscentrum Malle in Oostmalle om vervolgens in waakfase te gaan. Het Diagnosecentrum Voorkempen in Halle-Zoersel vormt vanaf 1 mei de nieuwe locatie voor een tweewekelijks vaccinatiemoment.

30 maart