JOTH Zandhoven viert derde verjaardag met gezellige wintermarkt

Zandhoven Oud stort krijgt make-over tot waterrijke vallei: “Viersels Gebroekt moet zoals een spons water opnemen, vasthouden en loslaten”

Het Viersels Gebroekt in Viersel (Zandhoven) is vroeger opgehoogd met bouwpuin. Dat stort in de vallei van de Kleine Nete zou tegen de zomer van 2024 volledig afgegraven moeten zijn, zodat het overstromingsgebied weer volledig dienst kan doen als waterbuffer. En die functie is van groot belang nu de weersomstandigheden alsmaar extremer worden. “Droogte en wateroverlast hebben een impact op natuur, bebouwing, landbouw en industrie”, aldus Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen, één van de zeven partners in het project.

9 februari