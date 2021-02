Jongen zakt door het ijs: brandweer redt hem uit water

Kempen Nieuwe website Kempens Erfgoed: “Ga op zoek naar de geschiede­nis van je stad, dorp of sportheld tussen de 80.000 foto’s en 90.000 oude kranten”

3 februari Drie Kempense erfgoedcellen en hun partners lanceren een nieuw online erfgoedportaal waar zoveel mogelijk erfgoedinformatie uit en over de Antwerpse Kempen op één plek te vinden is. www.kempenserfgoed.be is het eerste erfgoedportaal in Vlaanderen dat zoveel verschillende databanken bundelt op een platform.