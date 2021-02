Jongeman zakt door het ijs: brandweer redt hem uit water

Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Vorselaar Vaccinatie­cen­trum Grob­bendonk zal bereikbaar zijn via Koolaarde­straat

27 januari Mensen die in de komende maanden naar Grobbendonk komen voor een vaccinatie tegen het coronavirus zullen het militaire domein moeten oprijden via de Koolaardestraat en niet via de hoofdingang van het domein. Voor fietsers wordt er een ingang voorzien via fietsstraat Troon.