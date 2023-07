Jonge golden retriever Blue is amper 9 maanden oud en heeft al heupprothese van 10.000 euro nodig: “Zonder moet hij een lange lijdensweg afleggen”

Topchefs van Zilte en Boury slaan handen in elkaar voor ‘Ex­quis’-degustatie­me­nu

Onder de naam ‘Exquis’ slaan driesterrenchefs Viki Geunes en Tim Boury de handen in elkaar voor een unieke lunch en diner. De chefs koken op 20 september bij Boury in Roeselare en op 5 december bij Zilte in Antwerpen.