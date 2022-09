Jef en Nathalie tonen ‘diervriendelijke snufjes’ in hun melkveebedrijf tijdens Dag van de Landbouw

Het melkveebedrijf van Jef en Nathalie in Pulderbos telt een 100-tal koeien en jongvee. De afgelopen jaren investeerden ze in nieuwe technologie. Zo kwam er in 2019 een nieuwbouwstal en een jaar later werd de melkrobot in gebruik genomen. Om het werk te vergemakkelijken kunnen ze ook beschikken over aanschuifrobot en een mestrobot. Verder hechten Jef en Nathalie veel belang aan het comfort van hun dieren. In de stal liggen er ecovloeren en de melkkoeien liggen een gans jaar in diepstrooiselboxen. De andere koeien krijgen dag en nacht toegang tot de weide.