Hartverwarmend filmpje van jarige oud-strijder uit Pulderbos gaat viraal: “Twaalf miljoen keer bekeken? Dat had ik nooit verwacht”

Pulderbos95 jaar en een filmpje dat 12,4 miljoen keer bekeken is op TikTok: weinigen doen het Willy Bontinck (95) uit Pulderbos na. Ex-buurvrouw Elien Van Den Brande (27) verraste hem met een taart op zijn verjaardag, legde Willy’s hartverwarmende reactie vast op video en kreeg daarop duizenden reacties van over de hele wereld. “Onze vriendschap betekent veel voor me, het is speciaal dat ik zoiets heb kunnen opbouwen met iemand van 95 jaar”, aldus Elien.

De bijzondere vriendschap van dorpsgenoten Elien en Willy begint in 2019: Elien is fotografe en gebruikt op dat moment het appartement onder dat van Willy als fotostudio. Al gauw bleek het goed te klikken tussen de buren. “Willy kan uren vertellen over de oorlog, die hij zelf nog heeft meegemaakt als oud-strijder”, aldus Elien. “Ik ging regelmatig langs om naar zijn interessante verhalen te luisteren, zo hebben we een vriendschap opgebouwd. Toen mijn fotostudio verhuisde naar Zoersel, zijn we contact blijven houden: ik probeer zo vaak mogelijk langs te gaan, maar we sturen ook berichten via Facebook. Op zijn verjaardag, op 13 december, ga ik hem steevast bezoeken met taart of champagne.”

Volledig scherm Willy Bontinck met zijn verjaardagstaart. © rv

Leuke herinnering

Dit jaar kreeg Elien het idee om voor Willy’s 95e verjaardag een slagroomtaart te laten maken met een afbeelding van Willy erop. “Ik wilde zijn reactie filmen als leuke herinnering”, vertelt Elien. “Ik zit regelmatig op TikTok: ik maak vooral video’s voor mezelf, van mijn hond en mijn fotografie bijvoorbeeld. Daar komen nooit heel veel likes of reacties op.”

Dat was met het filmpje van Willy wel anders: de video kreeg ondertussen 2,4 miljoen likes en werd 12,4 miljoen keer bekeken. “Dat het filmpje van Willy zo’n succes zou kennen, had ik echt niet verwacht, het is ongelooflijk. Ik schrik ervan, want het was totaal niet de bedoeling om viraal te gaan”, aldus Elien.

Volledig scherm Willy Bontinck en Elien Van den Brande. © rv

Buitenlandse pers

Het filmpje duurt maar 20 seconden, maar is een hartverwarmend voorbeeld van een vriendschap tussen een 27- en een 95-jarige. Dat Willy nog als oorlogsvrijwilliger voor het Amerikaanse leger heeft gediend in de Tweede Wereldoorlog, draagt ongetwijfeld ook bij tot het succes van de video. “Vooral Amerikanen vinden het geweldig dat Willy een war veteran is”, zegt Elien. “Uit de reacties bleek ook dat ze het een prachtige taart vonden, terwijl dat voor ons een doodnormale slagroomtaart is. (lacht) Uiteraard is Willy’s reactie ook heel mooi, dat maakt het filmpje zo leuk.”

Willy zal voor zijn verjaardag waarschijnlijk nog kaartjes en cadeaus krijgen van TikTokkers van over de hele wereld, want honderden mensen vroegen het adres aan Elien. “Ik houd mijn hart al vast wat er hier binnenkort in de brievenbus zal steken”, lacht Elien. “Ik kreeg ook al reacties van buitenlandse pers, zelfs de BBC wil een artikel over ons schrijven. Daar ga ik niet op in: ik heb dit niet gedaan om bekend te worden of voor de likes. Ik heb nog twee extra filmpjes gemaakt met Willy: een reactie op de eerste video en eentje over wat hij gedaan heeft tijdens de oorlog, maar veel meer dan dat ga ik hem niet aandoen.” (lacht)

Volledig scherm Zo start het TikTok-filmpje van Elien. © rv

