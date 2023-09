Halfuur file op E313 richting Antwerpen na ongeval in Massenhoven: linkerrijstrook versperd

Het Grote Bosgebeu­ren stevent af op zwoele editie: “Nog spectacu­lair­de­re lichtshows tussen de bomen”

Zon en maar liefst 32 graden worden voorspeld voor komende zaterdag. En daar is de Scouts van Halle-Zoersel dolgelukkig mee. De jeugdbeweging organiseert namelijk ‘Het Grote Bosgebeuren’. “Normaal gezien voorzien we nog overkappingen, maar door het prachtweer zal onze fuif zich volledig in openlucht afspelen”, vertellen leider Levi Wuyts (20) en oud-leidster Eva Janssens (22).