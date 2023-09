“Een Belg op de maan? Dat zou ons écht een boost geven”: directeur Marc Van den Broeck ziet dat volksster­ren­wacht Urania wind in de zeilen heeft

Met een nieuw logo, een nieuwe website en groeiende bezoekersaantallen is volkssterrenwacht Urania uit Hove alive and kicking. Directeur Marc Van den Broeck ziet dat de interesse voor sterrenkunde en zijn centrum in de lift zitten. “In de coronaperiode kochten veel mensen via ons een telescoop. Bijna niemand bracht hem terug.” Een gesprek over het belang van jonge wetenschappers en een nieuwe reis naar de maan die steeds meer realiteit lijkt te worden.