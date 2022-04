Feedback geven over verkeersveiligheid in Zandhoven kan nu via een interactief scherm.

Zoersel REPORTAGE. Lesje Nederlands met Oekraïense vluchtelin­gen: “Mix van Engels en Duits, maar met Franse uitspraak”

Een zestigtal Oekraïense vluchtelingen verblijven momenteel in Zoersel. Sinds deze week leren ze Nederlands op het gemeentehuis. Wij gingen vrijdagochtend de eerste les meevolgen met een groepje. “Het grote voordeel is dat Nederlands leren natuurlijk aanvoelt, omdat het in onze omgeving gesproken wordt”, vertelt Olga Ivchenko (44).

