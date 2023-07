Familiefestival Mumoza afgelast door noodweer

Vanaf woensdag weer eentje drinken of hapje eten bij opgeknapt boshuisje: “Iedereen staat te popelen”

Goed nieuws voor de liefhebbers van brasserie ‘t Boshuisje in het Zoerselbos. Na negen maanden wachten heropent de populaire taverne weer de deuren. Iedereen is vanaf woensdag 12 juli welkom bij Karin Dercyk (41) en Vicky Mariën (42). De hartsvriendinnen verzorgden voorheen allebei dieren in de ZOO van Antwerpen, maar binnenkort serveren ze een rijk arsenaal aan dranken en snacks in of op het terras van het gerenoveerd icoon.