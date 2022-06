En daar is nummer tien: Atelier Co-Pains opent brood- en banketwinkel in hartje Zandhoven

Na elf jaar in een andere bakkerij gewerkt te hebben maakte Sigrid de overstap naar de vestiging van Atelier Co-Pains in Heide (Kalmthout). Nu is ze klaar voor haar eigen zaak. Ze krijgt daarbij steun van haar geliefde Jelle, die de bouwsector ruilde voor het bakkersleven. “Ikzelf ben afkomstig van Westmalle. Nu ik samen met Jelle in Nijlen ben gaan wonen, was Heide wat ver weg”, vertelt Sigrid. “We zijn op zoek gegaan naar een pand ergens tussen Nijlen en Westmalle. Toen stoten we op deze voormalige babywinkel in Zandhoven. In maart zijn we die zelf beginnen verbouwen. Het resultaat is een volledig nieuwe bakkerswinkel met voldoende ruimte voor rolstoelen, rollators en buggy’s.”