CM Gezondheidsfonds bedankt vrijwilligers met vurig evenement in Zandhoven

Dierenarts Francis (65) draait laatste shift in Antwerpse zoo: “Ik moet verplicht met pensioen, maar verdwijn niet volledig van het toneel”

Dierenarts Francis had dinsdag zijn laatste officiële werkdag in de Antwerpse zoo. Na net geen 25 jaar als dierenarts in het park is hij pensioengerechtigd en gaat hij het een beetje rustiger aan doen. “Hoe vaak ik ook al door de parken heb gewandeld, de verwondering over het vele moois zal nooit opdrogen.”